VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımına konuk olacak.

C Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen VakıfBank'ın Polonya temsilcisiyle yapacağı maç, Police kentindeki Ignancy Lukasiewicz Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Üst üste 12'nci kez çeyrek finalde mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 13 maçını kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz