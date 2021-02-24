VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

24.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:07
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımına konuk olacak.

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımına konuk olacak.

C Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen VakıfBank'ın Polonya temsilcisiyle yapacağı maç, Police kentindeki Ignancy Lukasiewicz Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Üst üste 12'nci kez çeyrek finalde mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 13 maçını kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Barış Manço
Spor Umut Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:07:39. #1.15#
title