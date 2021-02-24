VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımına konuk olacak.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımına konuk olacak.
C Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen VakıfBank'ın Polonya temsilcisiyle yapacağı maç, Police kentindeki Ignancy Lukasiewicz Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.
Üst üste 12'nci kez çeyrek finalde mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 13 maçını kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz