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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Slovenya ekibi Nova KBM Branik'i ağırlayacak.

22.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:32
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın ekibi Nova KBM Branik'i ağırlayacak.

Vakıfbank Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan VakıfBank, ikinci sırada yer alıyor. Henüz galibiyet elde edemeyen Nova KBM Branik ise son basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Slovenya'da yapılan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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