VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'yu ağırlıyor - Haberler Spor
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'yu ağırlıyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'yu ağırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında yarın 19.00'da evinde Finlandiya temsilcisi LP Salo ile karşılaşacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında yarın 19.00'da evinde Finlandiya temsilcisi LP Salo ile karşılaşacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü karşılaşmasına çıkacak. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma ile ilgili konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Yedi gün içerisinde üç zorlu maça çıkacağımız bir hafta geçiriyoruz. Cansu'nun bu dönemdeki sakatlığı da işimizi daha da güçleştirdi, ancak ligde hem Cansu yerine oynayan pasörümüz Buket hem de tüm takım arkadaşları harika bir iş çıkarttı. Şimdi de çok saygı duyduğumuz bir rakibe, LP Salo'ya karşı zorlu bir maça çıkacağız. Son derece genç bir takım. Onlarda da en tecrübeli oyuncuları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Ancak buna rağmen bizi sonuna kadar zorlayacaklardır. Dikkatli olmalı ve odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, LP Salo'ya karşı gruptaki ilk mücadelesinde rakibini set vermeden yenmişti. - İSTANBUL

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'yu ağırlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, Finlandiya, Spor, Haber

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