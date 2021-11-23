VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor - Haberler Spor
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VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonundaki ilk maçında yarın İtalyan temsilcisi Vero Volley Monza'yı ağırlayacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonundaki ilk maçında yarın İtalyan temsilcisi Vero Volley Monza'yı ağırlayacak.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 4 şampiyonluğu (2011, 2013, 2017, 2018) bulunan VakıfBank, B Grubu'nda mücadele edecek.

Sarı-siyahlılar, ilk karşılaşmasında Vero Volley Monza'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek ve müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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