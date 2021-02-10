Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol'dan KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye ziyaret
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Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol'dan KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye ziyaret

10.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:58
Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol'dan KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye ziyaret

Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret ederek, firmalara yönelik 40 milyar liralık destek paketi hakkında bilgi verdi.

Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret ederek, firmalara yönelik 40 milyar liralık destek paketi hakkında bilgi verdi.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyüksimitci, Vakıfbank tarafından oluşturulan 40 milyar liralık kredi paketini, Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etme adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini ifade eden Büyüksimitci, kredi faizleri konusunda bankalardan daha olumlu bir yaklaşım beklediklerini belirtti.

Bu zor süreçte kamu bankalarının gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde kamu bankalarımızın elini taşın altına koyduğunu görüyoruz. Son olarak Vakıfbank tarafından firmalarımızın üretim, yatırım ve ihracata dönük faaliyetlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 40 milyar liralık kredi paketinin üretim ve yatırım ortamının desteklenmesine ve istihdam artışına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile zor zamanlarda elini taşın altına koyan tüm kamu banklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımı özel bankalarımızdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Akyol ise geçmişte olduğu gibi bugün de değer üreten her kesimin yanında olduklarına değinerek, bu amaçla 40 milyar liralık yeni bir kredi paketi oluşturduklarını anımsattı.

Yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını anlatan Akyol, TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu belirtti.

Kredinin başta imalatçı ve ihracatçı firmaların kullanımına sunulacağını açıklayan Akyol, "Yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar lira olmak üzere toplam 40 milyar lira büyüklüğünde olacak. Merkez Bankası politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirlendi. Firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabileceği gibi, paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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