VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi
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VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş'ı 25-13, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

29.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:05
VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi

VakıfBank, Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 'ı 25-13, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligdeki galibiyet serisini 15 maça çıkaran sarı-siyahlılar, ligin 21. haftasında Pazar günü Galatasaray HDI Sigorta'yla deplasmanda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Esat Danzili

VakıfBank: Cansu, Meliha, Melis, Gözde, Ebrar, Kübra, Pınar (L)

Beşiktaş: Zeynep, Doğa, Bengisu, Ece, Zuhal, Lal, Tuğçe (L), Mina, Deniz, Tuana, Şevval, Elif

Setler: 25-13, 25-14, 25-12

Süre: 64 dakika (20', 21', 23')

(İHA)

Kaynak: İHA

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