AFRİN HAREKATI'NDA 41. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Vakıfbank, Beş Ayda 3.7 Milyar Lira Tahvil İhraç Etti

İpotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında son olarak 1 milyar liralık yeni bir ihraç gerçekleştiren Vakıfbank, böylece sadece son beş ayda, üç ayrı işlemle toplam 3,7 milyar liralık tahvil ihraç etmiş oldu.

Vakıfbank, Beş Ayda 3.7 Milyar Lira Tahvil İhraç Etti

İpotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında son olarak 1 milyar liralık yeni bir ihraç gerçekleştiren Vakıfbank, böylece sadece son beş ayda, üç ayrı işlemle toplam 3,7 milyar liralık tahvil ihraç etmiş oldu.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et