Vakıfbank, Beş Ayda 3.7 Milyar Lira Tahvil İhraç Etti
İpotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında son olarak 1 milyar liralık yeni bir ihraç gerçekleştiren Vakıfbank, böylece sadece son beş ayda, üç ayrı işlemle toplam 3,7 milyar liralık tahvil ihraç etmiş oldu.
1 Mart 2018 Perşembe 12:02
İpotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında son olarak 1 milyar liralık yeni bir ihraç gerçekleştiren Vakıfbank, böylece sadece son beş ayda, üç ayrı işlemle toplam 3,7 milyar liralık tahvil ihraç etmiş oldu.