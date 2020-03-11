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Dinamo Moskova, Moskova, Rusya, Spor

VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den taraftara mesaj Açıklaması

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla yapacakları rövanş maçında sarı-siyahlı taraftarların desteğini istedi.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den taraftara mesaj Açıklaması

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla yapacakları rövanş maçında sarı-siyahlı taraftarların desteğini istedi.

Guidetti, yaptığı açıklamada ilk maçı Rusya'da 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Moskova'da çok zor bir maç oynadık. Dinamo Moskova'nın böyle önemli maçları oynayabilecek çok iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşmada savaşmaya hazır olmalıyız. Salonumuzda oynadığımız son maçımızda bizleri destekleyen taraftarımızı bu maçta da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriela Guimaraes ise yarı finale yükselmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bence Dinamo Moskova bu maçta oyununda çok şey değiştirecektir. Rakibimizin kaliteli oyuncuları var. Bu yüzden onlara karşı mücadele etmek kolay olmayacak. İlk maçta çok iyi oynadık, bu maçta da çok dikkatli olmalıyız. Diğer yandan evimizde oynuyoruz ve taraftarımızın desteğini hissetmeliyiz. Bize çok yardımcı oluyorlar ve enerji veriyorlar. Hafta boyunca takım olarak çok iyi odaklandık ve kendimizi geliştirmemiz gereken alanlara yöneldik. Hatasız ve agresif bir oyun oynamak istiyoruz. Umarım maça da bunu yansıtırız."

Üst üste 8. yarı final için sahada

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8. kez yarı finale çıkmak için sahaya çıkacak.

Üst üste 11. kez çeyrek finalde yer alan sarı-siyahlılar, son 7 sezondur da yarı finale kalıyor. Bu kupada toplamda 12. kez son 4 takım arasına kalmaya çalışacak VakıfBank, Dinamo Moskova'yı yenmesi durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde 205. maçında 150. galibiyetini elde edecek.

Kaynak: AA

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