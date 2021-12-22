VakıfBank, Avrupa'da da hız kesmiyor
4. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse ekibine konuk oldu.
4. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek üçte üç yaptı.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 20 Ocak Perşembe, TSİ 19.00'da Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.
Salon: Palais des Sports
Hakemler: Salvis Kurtiss, Alexandros Mylonakis
ASPTT Mulhouse: Megan Viggars, Ivana Vanjak, Silke Van Avermaet, Georgia Lamprousi, Kimberly Drewniok, Pia Kastner, Anna Haak, Leandra Olinga-Andea, Amanda Coneo
VakıfBank: Cansu Özbay, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş
Setler: 19-25, 19-25, 17-25
Süre: 70 Dakika (23', 25', 22') - İSTANBUL