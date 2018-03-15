Vakıfbank'a Yurt Dışından Ödül Yağdı

VakıfBank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Stevie Ödülleri'nde 6, İngiltere'nin saygın dergilerinden Global Brands Magazine tarafından da 2 dalda ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, VakıfBank bu sene 12'ncisi düzenlenen Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde, iki ürünüyle toplam 6 ödülün sahibi olurken, Global Brands Magazine'in düzenlediği organizasyonda da iki birincilikle ödüllendirildi.

VakıfBank, dünyadaki başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren Stevie Ödülleri'nde "Mobil Saha Satış Uygulaması" ile "Yılın İş Geliştirme Başarısı- Finansal Hizmetler Endüstrileri" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Aynı uygulama, "Satıştaki Teknolojinin En İyi Kullanımı", "Satış ve Pazarlama Mobil Uygulama", "Yılın Başarı Bazında Satış Büyümesi" ve "Pazarlama Çözümü" kategorilerinde ise bronz ödülün sahibi oldu. "Kredili Mevduat Hesabı ve Taksitli İhtiyaç Kredisi Eğilim Hesaplama" uygulaması ise VakıfBank'a, "Yılın İş Geliştirme Başarısı- Finansal Hizmetler Endüstrileri" kategorisinde bronz ödül getirdi.

"Yılın İş Geliştirme Başarısı- Finansal Hizmetler Endüstrileri" kategorisinde VakıfBank'a bronz ödül getiren Kredili Mevduat Hesabı ve Taksitli İhtiyaç Kredisi Eğilim Hesaplama uygulaması ise müşterilerin ürün ihtiyaçlarını ve eğilimlerini, veri yığınları arasından istatistiki metotlar kullanarak büyük veriyi anlamlandıran bir model olmasıyla öne çıkıyor.



Global Brands Magazine'den iki ödül



Verilen bilgiye göre, VakıfBank, yenilikçilik, kalite, markalaşma faaliyetleri, müşteri hizmetleri ile istikrarlı bankacılık performansıyla İngiltere'nin en saygın dergilerinden biri olan Global Brands Magazine tarafından "En İyi Bankacılık Markası" ödülüne layık görüldü.

Bilanço ana kalemlerinde istikrarlı başarı, yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital kanallardaki büyüme, istihdamdaki süreklilik, uluslararası piyasalardaki itibar, sürdürülebilir çevre bilinci ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları VakıfBank'a ödül getiren başarıları oldu.



2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 2017 CEV Şampiyonlar Ligi'ni namağlup şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü'ne, 32 yıldır yaptığı yatırım VakıfBank'a "Avrupa'nın En İyi Spor Sponsorluğu" dalında da ödül getirdi.



Müzesinde ikisi Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, üçü Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu olmak üzere yedi tane uluslararası kupa bulunduran, 73 maçlık galibiyet serisi ile dünya rekoru kıran ve son yıllardaki performansıyla Avrupa ve dünya çapında istikrarlı bir başarı yakalayan VakıfBank Spor Kulübü, altyapılardaki başarısıyla da öne çıkıyor. Banka'nın spor kulübü aracılığıyla açtığı spor okullarında her yıl yüzlerce sporcu adayı voleybolla tanışırken, geçmişten bugüne pek çok milli sporcu yetiştiren altyapısı da başarılarıyla adından söz ettiriyor.



VakıfBank'ın sürdürülebilir başarı vizyonuyla inşa ederek Türk sporu ve İstanbulluların kullanımına sunduğu VakıfBank Spor Sarayı da Banka'nın spor sponsorluğu alanındaki en önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.