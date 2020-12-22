VakıfBank'a KSS Ödülleri'nde "Platin Ödül"
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VakıfBank'a KSS Ödülleri'nde "Platin Ödül"

22.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:32
VakıfBank'a KSS Ödülleri'nde

VakıfBank, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Zirvesi'nde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri kapsamında "Platin Ödül" kazandı.

VakıfBank, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Zirvesi'nde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri kapsamında "Platin Ödül" kazandı.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kategorisinde "VakıfBank Spor Kulübü-Başarının Cinsiyeti Olmaz" sloganıyla söz konusu ödülü aldı.

Ayrıca zirvede beş ana kategoride ve 17 hedef arasında ödüller sahibini buldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okullarından biri. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimiz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerini ve potansiyellerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Sadece sportif değil aynı zamanda hayat başarısı kazanmaları için destek oluyoruz. Şampiyonluklar, kupalar, zaferler ve rekorlarla dolu tarihimiz Türk kadınının gücünün en büyük göstergesidir. Böylesine anlamlı bir ödülü almak hepimizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, vakıf kültüründen aldığı güçle birçok toplumsal fayda çalışmasını hayata geçiren ve tüm paydaşlarına değer katmak için çalışan banka, VakıfBank Spor Kulübü ile kız çocuklarına ilham kaynağı oluyor.

VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 34 yıl önce kurduğu VakıfBank Spor Kulübü, kazandığı Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türk kadınının gücünü dünyaya duyuruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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