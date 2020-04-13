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Abdi Serdar Üstünsalih, Ekonomi

VakıfBank 66'ncı yaşını kutluyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz" dedi.

13.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:22
VakıfBank 66'ncı yaşını kutluyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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