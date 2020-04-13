VakıfBank 66'ncı yaşını kutluyor VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz" dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz" dedi. Kaynak: Dunya.com