VakıfBank 66'ncı yaşını kutluyor
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz" dedi.
13.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:22
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com