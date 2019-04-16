Vakıfbank 65. Yaşını Kutladı

VakıfBank, 65'inci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.



VakıfBank açıklamasına göre, 13 Nisan 1954'te faaliyete başlamasının yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayan VakıfBank ailesi, ilk olarak Ankara'da bir araya geldi.



Bankanın yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdürü, VakıfBank Finans Grubu'nun üst düzey yönetimi ve tüm çalışanları temsilen 81 ilden gelen çalışanlar ile VakıfBank Spor Kulübü altyapı oyuncuları hep birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.



Açıklamaya göre, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank ailesi adına anı defterine şunları yazdı;



"Aziz Atatürk, kuruluşunun 65. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladığımız Türkiye Vakıflar Bankası'nın üst yönetimi olarak, 20 bin çalışanımızı temsilen ülkemizin her vilayetinden gelen arkadaşlarımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. Bundan tam 100 yıl evvel dava arkadaşlarınız ve aziz milletimiz ile birlikte yaktığınız istiklal ateşiyle ısınmaya; tutuşturduğunuz meşaleyle aydınlanmaya devam ediyoruz. Emanetçisi olduğumuz değerleri devletimizin ve milletimizin refahı için bihakkın yönetmeye ve büyütmeye var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması için; sanayiden ticarete, tarımdan küçük işletmelere, ekonomimizin her alanına finansman desteği sağlıyor, 65 yıldır milletimizin yanındaki güç oluyoruz. Banisi olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ülkemizin müreffeh olması için gösterdiğiniz hedefe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

"VakıfBank bir değerler manzumesidir"

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'VakıfBank Gücümüze Güç Katanlar Kıdem Ödülleri'nin açılışında yaptığı konuşmasında ise, "Kökleri tarihin derinlerine uzanan VakıfBank, sadece bir banka değildir. Bir değerler ve kültür manzumesidir. Her ne kadar bir banka olarak vücut bulmamız bundan 65 yıl öncesine dayansa da, bizi biz yapan kültürümüz ve sermayemiz, yüzlerce yıl öncesine dayanır. Necip Anadolu insanı ve devlet adamları, toplumun refahı için, darda kalanı ayağa kaldırmak için dünyevi mülklerini vakfetmiştir.

Anadolu vakıflarla kalkınmış, toplumsal dayanışma vakıflarla sağlanmıştır. Bankamız da işte bu vakıfların edep ve töresiyle mayalanmıştır. Hamurumuz sevgi ve saygıyla yoğrulmuştur." ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından, VakıfBank'ta 15 ve 20'nci hizmet yılını tamamlayan 600'ün üzerinde çalışana ve 2018 yılında gösterdikleri performansla ödüle değer bulunan 200'e yakın çalışana teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA