Vakıfbank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1
Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Vakıfbank'a konuk olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Vakıfbank'a konuk olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu
Vakıfbank: Gizem, Cansu, Melis, Meliha, Gabi, Isabelle, Pınar, Gözde, Ebrar, Milena, Maja, Zehra
Antrenör: Giovanni Guıdetti
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Celeste, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Marta, Duygu, Hande
Antrenör: Alper Hamurcu
Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15
Süre: 104 dk. (26, 26, 29,23 ) - AYDIN