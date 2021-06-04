Vakıf üniversitesinin iki bölümü akredite oldu
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Vakıf üniversitesinin iki bölümü akredite oldu

Vakıf üniversitesinin iki bölümü akredite oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri akredite edildi.

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri akredite edildi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, dünyada geçerli olan akredite belgelerinin, Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulan, bu konuda yetkili, bağımsız bir dernek olan Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan yoğun ve titiz inceleme sonucu verildiğini söyledi.

Akademik ve idari kadroyu, öğrencilere sunulan eğitim ve destek hizmetlerinin kalite noktasında bütünleşen başarılarından dolayı kutlayan Prof. Dr. Dağlı, "Üniversitemizin kuruluşu ve sonraki süreçte desteklerini gördüğümüz, Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu, mütevelli heyet üyeleri ve üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.     

AKREDİTASYON NEDİR?

Eğitim program ve hizmetleri niteliğinin sistematik yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntem olan akreditasyon, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından sağlanan eğitimin kabul edilebilir kalite düzeylerini karşılamasının göstergesidir. Bununla birlikte kurumsal gelişimler için hedefler sunan akreditasyon, eğitim ve öğretim standartlarının da bir kalite göstergesi kabul edilmektedir.

Akredite programlar ve kurumlar, akreditasyon verilmeden önce titiz bir incelemeye tabi tutulur ve kurumsal programların kalitesini gösteren standartlara ve politikalara sürekli uyum sağlamak için düzenli olarak değerlendirilir. Türkiye'de bulunan devlet ve vakıf olmak üzere 207 üniversitenin bugüne kadar 11'inin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile 13'ünün Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akredite olmuştur. 


Vakıf üniversitesinin iki bölümü akredite oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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