Vakıf üniversitesinden çeşitli illerde tercih fuarı
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Vakıf üniversitesinden çeşitli illerde tercih fuarı

Vakıf üniversitesinden çeşitli illerde tercih fuarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YKS sonuçları açıklandı, binlerce aday için şimdi tercih zamanı. Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da düzenlenen "Üniversite Tercih Fuarı"nda yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş katılım gösterdikleri fuarlar hakkında bilgi verdi:...

YKS sonuçları açıklandı, binlerce aday için şimdi tercih zamanı. Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da düzenlenen "Üniversite Tercih Fuarı"nda yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş katılım gösterdikleri fuarlar hakkında bilgi verdi:

Düzenlenen tercih fuarlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş, "İlk olarak İstanbul ile başlayan Üniversite Tercih Fuarları, halen devam etmekte olup 2021 Tercih Döneminde: Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana olmak üzere 5 ilde gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki üniversite adaylarıyla üniversitemizi aynı çatı altında buluşturan tercih fuarında her daim yer alıyoruz ve adaylara ulaşıyoruz" dedi.

"KARİYER PLANLAMARINA DESTEK VERİYORUZ"

Tercih yapacak öğrencileri detaylı olarak bilgilendirdiklerini ifade eden Daş, "Tercih fuarında adaylarımızı ve velilerimizi uzman personelimiz eşliğinde, üniversitemiz lisans ve ön lisans programları puan ve başarı sıralamaları, öğrencilere sunulan sosyal ve kültürel olanaklar, ulusal ve uluslararası başarılarımız, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş ve burs olanakları hakkında detaylı olarak bilgilendiriyoruz. Türkiye'nin her köşesinde aday öğrencilere ulaşarak kariyer planlamaları ve meslek seçimleri, bölüm tanıtımları konularında destek veriyoruz. Fuarlarda rehberlik uzmanlarımız, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yer alıyoruz. Adaylara hem doğru tercih için destek veriyor hem meslekleri anlatıyor hem de öğrencilerimizle birlikte üniversite hayatını anlatıyoruz. Geleceğin pırıl pırıl gençleri ile bir arada olmak, hayallerini dinleyip bunlara ortak olmak çok güzel bir his. Kendileri ile birebir iletişim kurarak, geleceklerine adım atacakları ilk basamakta onlara eşlik ederek doğru tercih yapmalarında katkı sağlıyoruz. Tüm adaylarımızı, Üniversite Tercih Fuarı kapsamında 10 Ağustos'ta İzmir'e, 10 Ağustos'ta Antalya'ya ve 11 Ağustos'ta Adana'ya bekliyoruz" dedi.


Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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