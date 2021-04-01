Vakıf üniversitesinden 7 yeni lisansüstü program

Eğitim yatırımlarına devam ettiğini belirten Altınbaş Üniversitesi, lisansüstü alanında, yüksek lisans ve doktora programlarını çeşitlendirmeye yönelik girişimlerine devam ettiğini ve bünyesine 7 yeni lisansüstü programı daha kazandırdığını açıkladı.

Eğitim yatırımlarına devam ettiğini belirten Altınbaş Üniversitesi, lisansüstü alanında, yüksek lisans ve doktora programlarını çeşitlendirmeye yönelik girişimlerine devam ettiğini ve bünyesine 7 yeni lisansüstü programı daha kazandırdığını açıkladı. Uluslararası Vergilendirme, Psikoloji ve Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalları altında oluşturulan lisansüstü programlarının ise 2020-2021 Bahar Yarıyılında başlayacağı belirtildi.

ULUSLARARASI VERGİLENDİRME: TÜRKİYE'DE İLK

Türkiye'de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Vergilendirme Anabilim Dalı bünyesinde açılan yüksek lisans programları, küresel ekonomik ilişkilerin çeşitlendiği ve farklı boyutlarının öne çıktığı günümüzde bu branşta kariyer hedefleyenlere fırsat sunuyor. Uluslararası Vergilendirme Yüksek Lisans, Türkçe ve İngilizce olmak üzere tezli ve tezsiz programlardan oluşuyor.

"ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK ALT YAPISI GÜÇLENECEK"

Üniversite, Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde açılan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı teorik ve uygulamalı bilgiler ile öğrencilerin akademik alt yapılarını güçlendirerek teorik, bilimsel, klinik bilgi ve deneyim kazanmış klinik psikologlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları tezli ve tezsiz program seçenekleri ile kayıtlara başladığını bildirdi. Açılan Çocuk Diş Hekimliği Doktora Programı, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar bireylerin ağız ve diş sağlığını inceleyerek teorik, klinik ve ameliyathanede tüm yönleriyle hasta yönetimi konularında öğrencilerin bilgi ve beceri gelişimini sağlamayı hedefleyerek bölüme kayıtların başladığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı