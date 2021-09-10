Vakıf üniversitesi Türkiye'de ilk 10'da

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sonuçlarına göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye'deki 78 vakıf üniversitesi içinde 9'uncu sırada, Anadolu'daki vakıf üniversiteleri arasında ise ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sonuçlarına göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye'deki 78 vakıf üniversitesi içinde 9'uncu sırada, Anadolu'daki vakıf üniversiteleri arasında ise ilk sırada yer aldığını açıkladı. Üniversitenin doluluk oranının ise yüzde 94'e ulaştığı belirtildi.

Bu yıl ilk 10 bine giren 22 öğrencinin tercih ettiği üniversitenin, eşit ağırlıkta Türkiye ikincisi olan Eyüp Osmanoğlu'nun da tercih ettiği yüksek öğretim kurumu olduğu belirtildi. Türkiye'nin hemen her ilinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne yerleştiği ifade edilen toplam 1464 lisans ve ön lisans öğrencisi, kayıtlarını yaptırdıktan sonra üniversite hayatlarına fiili olarak başlayacak. Bu yıl bin 500 öğrencisini mezun eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi; 2021-2022 döneminde yaklaşık 8 bin 500 öğrencisiyle yüz yüze eğitim için kapılarını açmaya hazırlandığını kaydetti.

Taban puanlarına göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin; 'Endüstri Mühendisliği', 'Makine Mühendisliği', 'Okul Öncesi Öğretmenliği', 'Özel Eğitim Öğretmenliği', 'Sınıf Öğretmenliği', 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları', İktisat, İşletme, 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik', 'Görsel İletişim Tasarımı', 'Bankacılık ve Sigortacılık', Diyaliz, 'İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü' bölümleri Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'te yer alırken 'Yazılım Mühendisliği', Mimarlık, 'İngilizce Öğretmenliği', 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık', 'Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler', 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon', 'Radyo, Televizyon ve Sinema' bölümleri ise vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi.

"GELECEĞE YÖN VERECEK İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRECEĞİZ"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu; konuya ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Bizler girişimci gençlerimizin ve ailelerinin teveccühünü kazanmış olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz vakıf üniversitelerinde doluluk oranı bu yıl yüzde 74 düzeyinde kalmış. Bizde ise doluluk ortalamanın 20 puan üzerinde yüzde 94'e ulaşmıştır. Devlet üniversiteleri ortalamasının da üzerine çıkmış olmamız bir başka önemli başardı. Bu sonuçlar, üniversitemizin potansiyelini ortaya koyması açısından son derece önemlidir ve doğru yolda olduğunun göstergesidir. Kıymetli hocalarımızı, üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin geleceğine yön verecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"POTANSİYELİMİZ HER YIL ARTIYOR"

Sonuçların Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesinin ortak bir başarısı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise şöyle konuştu:

"Aday öğrencilerimizin ve velilerimizin tercihlerinin bize yönlenmesini sağlayan ve emeği geçen mezunlarımıza, mevcut öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığımız yenilikler ve yeni yatırımlar, sunduğumuz girişimci ve yenilikçi eğitim-öğretim-araştırma ekosistemi ve elde ettiğimiz bilimsel başarılar; tercih edilebilirlik potansiyelimizi her yıl daha da artırmakta ve taban puanlarımızı yükseltmekte. Girişimci mezunlarımızın, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın kendi alanlarındaki başarıları tanıtımımıza en büyük katkıyı sağlıyor. Mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içerisindeyiz. Bize her türlü olanağı ve akademik başarı için gerekli ortamı sağlayan mütevellimize şükran borçluyuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı