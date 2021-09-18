Vakıf üniversitesi dijital altyapısını güncelledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vakıf üniversitesi dijital altyapısını güncelledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vakıf üniversitesi dijital altyapısını güncelledi

Yeni akademik yıla 20 Eylül'de hibrid düzenlenen öğrenci oryantasyonlarıyla başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi, yerleşke tedbirleriyle kurumsal ders yönetim sistemi CATS ve hibrid sınıflarını da güncellediğini duyurdu.

Yeni akademik yıla 20 Eylül'de hibrid düzenlenen öğrenci oryantasyonlarıyla başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi, yerleşke tedbirleriyle kurumsal ders yönetim sistemi CATS ve hibrid sınıflarını da güncellediğini duyurdu.

Pandemiyle ağırlığı artan eğitimde dijital uygulamaların yükseköğretimin gerçeklerinden biri olduğunu belirten üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal 2021-2022 akademik yılında sağlık, güvenlik ve eğitimde sürdürülebilirliğin ana hedefler olduğunu kaydetti.

YÜZDE 40'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM, SINAVLAR YÜZ YÜZE

YÖK'ün verdiği yetki devri kapsamında Senato Kararı ile yüzde 40'a kadar uzaktan olmak kaydıyla yüz yüze eğitim kararı aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Akkartal, sınavların yüz yüze yapılacağını belirtti.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine  göre üst makamların düzenlemelere uygun yeni düzenlemelerin de yapılabileceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal eğitim-öğretimde fakültelerin müfredatı ve YÖK'ün çerçeve sınırları dahilinde kalınarak planlamalarını yaptıklarını belirtti. Küresel Salgında Sağlıklı Kampüs Uygulamalarından ödün verilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Akkartal şunları söyledi:

"Personelimiz ve öğrencilerimiz yerleşkeye girişte kullandıkları kartlar HES kodu ile entegre edildi. Sağlıklı Kampüs Uygulama İlkeleri kapsamında İçişleri Bakanlığının PCR Genelgesi ve YÖK düzenlemeleri bizim temel referans noktalarımız."

HİBRİD SINIF SAYISI YÜKSELİYOR

Yeni akademik yılda öğrenci geribildirimlerine göre uzaktan eğitim ve ders yönetim sistemlerini de güncellediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal yeni dönemde dijital eğitimin rolünü şöyle özetledi:

"Yüz yüze eğitime geçiş hepimiz için heyecan verici. Ancak pandemiyle ağırlığı artan dijital eğitim de artık gerçeğimiz. Yaklaşık 10 yıldan fazla bir süredir üniversitemizde kullanılan dijital ders yönetim sistemimizin üçüncü versiyonunu yeni akademik yıl için geliştirdik. Geliştirmelerde mentorumuz öğrencilerimiz ve akademik kadromuz oldu. Yeni ders kayıt video uygulaması, sunum dosyalarının hızlı yönetimi, anlık bağlantı durum raporlama, senkron dersler için soru ve oylama özelliklerinin geliştirilmesi, öğrenci bazlı beyaz tahta yetkilendirme, oyunlaştırma, parametrik grup çalışma odalarının oluşturulması gibi yeni özellikler sisteme transfer edildi. "

Geçtiğimiz bahar yarı yılında Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri alanında uygulamalı eğitim için hibrid sınıfları kullanıma açan üniversitede sınıf sayısı 66'ya ulaştı. Tüm sınıfların ders yönetim sistemiyle entegre olduğu üniversitede derslerin yüzde 40'ına kadar uzaktan yapılabileceği duyuruldu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
12 AVUKATI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

12 AVUKATI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

 Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mansur Yavaş Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berfu Yenenler Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Mesut Özil Halis Özkahya Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vakıf üniversitesi dijital altyapısını güncelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:29:59. #1.17#