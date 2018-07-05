Vakıf okulları yeni yüzüyle eğitime devam edecek

Sivas Cumhuriyet üniversitesi Vakfı okulları özelleştirme ihalesinin yapılmasının ardından yeni yüzü ve eğitim çehresiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

SİVAS - Sivas Cumhuriyet üniversitesi Vakfı okulları özelleştirme ihalesinin yapılmasının ardından yeni yüzü ve eğitim çehresiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Cumhuriyet Üniversite Vakfı bünyesinde Vakıf okulları olarak bilinen anaokulu, İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim ve öğretim hizmeti veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okulları geçtiğimiz ay içerisinde özelleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okulları yeni ekibiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına bütün hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okulları Gene Koordinatör müdürü Metin Çağan 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine tüm hızıyla devam edeceklerini belirterek,"En iyi eğitimi vermek amacıyla yola çıkan okullarımız; yeni yüzüyle, yeni çehresiyle inşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılında da bütün hızıyla faaliyetlerine devam edecek. Sivas'a ülkemize güzel bir sonuç verecek. Aldığımız başarılı eğitim sonuçları ile çocuklarımızın başarılı eğitimleri ile güzel paylaşımları ve hayatı tanımaları ile bu mutluluğumuzu sene sonunda sizler ile paylaşacağız. Hepimizin bildiği gibi eğitimin ilk şartı doğru plan projedir. Bu doğrultu da bizlerde okulumuzu vakfımızdan devir alır almaz bu plan proje kapsamında yapılabilecekleri en iyi şekilde planlayarak, en doğru şekilde neler yapabilir bunun girişimi içerisinde hazırlıklarımıza başladık. Düzenli bir plan içerisinde okulumuzun iyi bir eğitim kurumu olması en iyi şekilde hizmet vermesi için gereken çabayı gösteriyoruz. Bu doğrultu da okul olarak çocuklarımızın akademik başarılarının desteklenmesi için; dikkat, hafıza ve zeka gelişimlerinin yanı sıra, eğitim, kültür sanat ve sportif faaliyetlerinde de geliştirerek. Öğrencilerimizi çok yönlü kişilikli nitelikli insanlar olarak hayata hazırlama çabası içerisinde Sivas'ımızda eğitim içerisinde yer alacağız "dedi.