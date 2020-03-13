Vakıf Kent Parkı'nda son rötuşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan ve Ramazan ayı öncesinde hizmete açılması planlanan Vakıf Kent Parkı'nda artık son rötuşlar yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan ve Ramazan ayı öncesinde hizmete açılması planlanan Vakıf Kent Parkı'nda artık son rötuşlar yapılıyor.



Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yeniden 'yeşille' anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Yeni dönemde Bursa'ya 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı'na benzer bir projeyi Yıldırım'da hayata geçiriyor. Bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan Vakıf Kent Parkı'nın Ramazan ayı öncesinde halkın kullanımına açılması için çalışmalara hız verildi. Müteahhit firmanın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de yoğun bir çalışma sergilediği parkta, artık son rötuşlar yapılıyor.



Yıldırım'ın çekim merkezi



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Vakıf Kent Parkı'ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. Vakıf Kent Parkı'nı 23 Nisan'da hizmete açacakları yönünde daha önce söz verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Müteahhit firmamız, belediyemizin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Burada hummalı bir çalışma var. Ramazan ayı öncesinde halkımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz. Tam tarih veremiyorum ama 18, 20, 22 Nisan tarihleri olabilir. İnşallah ekip arkadaşlarımızla yapacağımız çalışmaların neticesinde Ramazan ayı öncesinde biz parkımızın spor sahaları kısmı hariç, diğer tüm bölümlerini ilçe halkının istifadesine sunmak istiyoruz. Bu parkımız hem piknik alanlarıyla hem lunapark eğlence alanlarıyla hem kafeteryası ile hem de halkımızın kayıklarla gezebileceği havuzuyla ve beraberinde spor sahaları ile 7/24 yaşayan bir alan haline dönüşecek. İnşallah Yıldırım ilçemiz için ve özellikle mahallemiz, bölgemiz için önemli bir çekim merkezi olacak. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanımızla yaptığımız protokolle 39 ayrı noktadaki yatırımlar için 80 milyon TL'lik destek almıştık. Vakıf Parkı bünyesindeki spor tesisleri de bu protokol kapsamında yer alıyor. Bu nedenle tesislerin tamamlanmasına sağladıkları destek nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ramazan ayında kullanılacak



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Vakıf Kent Parkı'nın, spor alanları, lunaparkı, gezme alanları ve göleti ile beraber şehrin doğusuna ciddi anlamda katkı sağlayacak bir mekan haline geldiğini söyledi. Yılmaz, "Burası dedelerin torunlarıyla, çocukların anneleriyle birlikte hoşça vakit geçireceği bir mekan oldu. Ben bunun için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum.



İnşallah seçim öncesinde başkanımızla birlikte söz vermiştik. 23 Nisan'da burayı halkımızın istifadesine sunacağız diye. 23 Nisan haftası içerisinde çocuk etkinlikleri ile beraber buranın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Akabinde biliyorsunuz, 24 Nisan Ramazan ayının başlangıcı. Ramazan ayında da inşallah birçok etkinlikle beraber parkımızın şehrimize tanıtımını sağlamış olacağız. Burası sadece Yıldırım'a değil Gürsu'ya ve Kestel'e de hitap edecek önemli bir merkez oldu" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA