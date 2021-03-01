Vakıf Katılım Yalova Şubesi, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım Yalova Şubesi ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, Oda üyeleri Banka'nın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecekler.

Vakıf Katılım Yalova Şubesi ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, Oda üyeleri Banka'nın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecekler.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Banka, salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda söz konusu protokolle, Oda üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler.

"KOBİ'lerimizin bizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerimizin yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Özellikle salgın döneminde desteği daha da artırarak esnafın rahat bir nefes alması için var güçleriyle çalıştıklarını ve bu yönde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Yalova Şubemizin, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak