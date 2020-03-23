Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon... Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacağını bildirdi.

Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacağını bildirdi. Kaynak: AA