Vakıf Katılım Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı
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Vakıf Katılım Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı

02.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:30
Vakıf Katılım Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası arasında protokol imzalandı.

Vakıf Katılım Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası arasında protokol imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında oda üyeleri Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecekler.

Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Vakıf Katılım Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, oda üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek.

Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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