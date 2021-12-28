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Vakıf Katılım, Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nı hizmete aldı

Vakıf Katılım, Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nı hizmete aldı
AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Vakıf Katılım, tasarruflarını TL hesaplarda tutmayı tercih eden müşterileri için kurlardaki değişikliklere karşı tasarruf sahiplerini koruyan "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nı hizmete sundu.

Vakıf Katılım, tasarruflarını TL hesaplarda tutmayı tercih eden müşterileri için kurlardaki değişikliklere karşı tasarruf sahiplerini koruyan "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nı hizmete sundu.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, tasarruflarını TL katılım fonu olarak değerlendiren veya döviz cinsinden katılım fonlarını TL'ye dönüştüren müşteriler, 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı korunabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her gün saat 11.00'de yayımlanacak kur üzerinden hesaplamaların yapılacağı sistemde, kur farkı hesabı ise hesabın açılış ve vade tarihi arasındaki kur farkı dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Hesap açma alt limitinin 250 TL olacağı TL Katılma Hesabı'nda stopaj uygulanmayacak.

"Sisteme olan ilgi her geçen gün artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nın ekonominin sürdürülebilir büyüme yakalaması için atılmış çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Hiçbir mantıklı gerekçeye dayanmayan kurdaki hareketliliğin önüne geçerek TL'nin gücünü artırmaya yönelik gerçekleştirilen bu hamle piyasalarda çok hızlı bir şekilde pozitif reaksiyona vesile oldu." ifadesini kullandı.

Vakıf Katılım olarak ilgili otoritelerin aldığı kararlar doğrultusunda hareket ederek Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nı müşterileri için devreye aldıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sisteme olan ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi bu süre zarfında da yine birlik ve beraberlik duyguları içerisinde hareket ettiğini görmek mutluluk verici. Uzun vadede dolarizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'yla ülke refahımızın çok kısa sürede daha da artacağına inanıyorum. Bizler de her zaman olduğu gibi reel ekonomiyi destekleyecek şekilde faaliyetlerimize devam edecek, ülkemizin güçlü yarınları için tüm kaynaklarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz."

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AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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