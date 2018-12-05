Vakıf Katılım Erzincan Şubesi Açıldı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Erzincan'da topladıkları fonu fazlasıyla yine Erzincan'daki KOBİ'lere, esnafa, sanayiciye kullandırma hedefinde olduklarını söyledi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Fevzipaşa Caddesi üzerinde yer alan Vakıf Katılım Erzincan Şubesi'nin açılışı gerçekleşti.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in yaptığı dua sonrası Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Mutlu ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş açılış kurdelesini birlikte kesti.

Vali Arslantaş, açılışta yaptığı konuşmada, şubenin kente hayırlı olmasını dileyerek, "Hem vakıf geleneğini hem de faizsiz bankacılığı bir arada buluşturan katılım bankası ilimizin esnafına, sanayicisine hayırlı olsun." dedi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş ise açılış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıf Katılım'ın, sermayesinin yüzde 100'ü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir katılım bankası olduğunu belirtti.

Erzincan'da toplanan fonların fazlasıyla kentteki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) kullandırılacağını ifade eden Göktaş, "Bankacılık mesleği malum fon toplama ve fon kullandırma özelliği üzerine kurulu bir meslek. Erzincan'a gelme amacımız, öncelikle Erzincan'daki mevcut fon kaynaklarından mümkün olduğu kadar faydalanmak. Erzincan'da topladığımız fonu fazlasıyla yine Erzincan'daki KOBİ'lere, esnafımıza, sanayicimize kullandırma hedefindeyiz." diye konuştu.

Göktaş, katılım bankasına ilginin oldukça yüksek olduğunu belirterek, sıkıntılı ekonomik durumlara rağmen şube açılışlarını durdurmayan nadir bankalardan olduklarını söyledi.

"Her yıl ortalama 30 şube açılışıyla devam edeceğiz inşallah"

Şube açılışlarına devam etmelerinin bankalarına olan ilginin göstergesi olduğunu aktaran Göktaş, "Aksi olsaydı, biz de şube açılışlarını yavaşlatma ihtiyacı duyardık ama elhamdülillah böyle bir ihtiyacımız yok. Her yıl ortalama 30 şube açılışıyla devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Göktaş, eğitim, sağlık, yenilenebilir enerji gibi sektörleri öncelik gördüklerini belirterek, diğer sektörlere de kaynak aktarmaya ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'de katılım bankalarının payının yüzde 5-6 civarında olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzde 98'i Müslüman bir ülke, katılım bankacılığın payı yüzde 5,5-6'lar da. Baktığınız zaman aslında çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde karşılaştırdığımız zaman faizsiz bankacılıkla iştigal eden ülkelerde bu oranın yüzde 50'lere varabildiğini görüyoruz. Bu da bizi katılım bankacılığı için Türkiye ve Türkiye'nin geleceği için umutlandırıyor. Kamunun da katılım bankacılığı sektörüne girmesinde ki en önemli etken bu."

Açılışa, kurum müdürleri, sanayiciler, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.