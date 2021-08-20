Vakıf Katılım Diyarbakır şubesi, Diyarbakır OSB ile protokol imzaladı
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Vakıf Katılım Diyarbakır şubesi, Diyarbakır OSB ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım Diyarbakır şubesi, Diyarbakır OSB ile protokol imzaladı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, özellikle salgın döneminde desteği daha da artırarak esnafın rahat bir nefes alması için çalıştıklarını belirterek, "Halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, özellikle salgın döneminde desteği daha da artırarak esnafın rahat bir nefes alması için çalıştıklarını belirterek, "Halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Diyarbakır şubemizin, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre banka, salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor. Bankanın Diyarbakır şubesi ile Diyarbakır OSB arasında Çatı GES ve genel bankacılık protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında OSB alanında fabrika veya yatırımı bulunan sanayiciler, Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecek. Çatı GES yatırımları için uzun vade ve avantajlı oran imkanlarından faydalanabilecek.

Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmalarıyla gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerimizin yanında olduk. Özellikle salgın döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Diyarbakır Şubemizin, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu."

Göktaş, gelecek dönemde KOBİ'ler olan desteği sürdüreceklerini, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceklerini bildirerek, bu doğrultuda tüm KOBİ'leri Vakıf Katılım şubelerine davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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