Vakıf Katılım'dan "KOBİ Finansman Destek Programı"
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Vakıf Katılım'dan "KOBİ Finansman Destek Programı"

08.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:52
Vakıf Katılım'dan

Vakıf Katılım, KOSGEB ile yeni bir iş birliğine imza atarak "KOBİ Finansman Destek Programı"nı hayata geçirdi.

Vakıf Katılım, KOSGEB ile yeni bir iş birliğine imza atarak "KOBİ Finansman Destek Programı"nı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında KOBİ'lere, finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin liraya kadar finansman desteği sunuluyor.

Vakıf Katılım kamu teşvik ve hibe programlarına aracılık etmek üzere KOSGEB'le yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen "KOBİ Finansman Destek Programı" ile Vakıf Katılım, KOSGEB desteği alarak işini kurmuş faal işletmelere ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmelere önemli destekler veriyor. Bu doğrultuda firmalara İşletme Finansmanı, Makine ve Teçhizat Finansmanı ve Acil Destek Finansmanı kapsamında finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin liraya kadar finansman desteği sunuyor.

Vakıf Katılım bu programla KOBİ'lerin daha yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi yapıya ulaşmalarını hedefliyor.

"Reel sektöre desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak sanayi hamlesi programı kapsamında kendimizi büyüme modelinin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık. Teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak önemli çalışmalara imza attık. Şimdi de bu çalışmalarımıza KOBİ Finansman Destek Programı'nı eklediğimiz için çok mutluyuz.

KOSGEB'le gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde hazırladığımız program sayesinde KOBİ'lerimizin yatırımlarını ve üretimlerini destekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de 'imalat, istihdam, ihracat, inovasyon' alanında reel sektöre desteğimizi artırarak devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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