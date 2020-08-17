Vakıf Katılım'dan ilk yarıda 283 milyon TL kar Vakıf Katılım, yılın ilk yarısında 283 milyon TL kar elde etti.

Vakıf Katılım, yılın ilk yarısında 283 milyon TL kar elde etti.

Vakıf Katılım, bu yılın ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre, bu yılın ilk yarı aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 44,1 artışla 43,7 milyar TL'ye, toplanan fonları ise yüzde 41,4 artışla 32,4 milyar TL'ye ulaşan Vakıf Katılım, gerek güçlü fonlama kaynakları gerekse öz kaynakları ile reel sektöre desteğini artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 34,5 milyar TL fon kullandırdı.

Vakıf Katılım, yılın ilk yarısında 283 milyon TL kar elde etti.

"Salgında da sorumluluk aldık ve elimizi taşın altına koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Bu büyüklüğe ulaşırken hem teknolojik imkanlarımızdan istifade ettik hem de mesai arkadaşlarımızın büyük desteğini gördük." ifadesini kullandı.

Kuruluş felsefeleri gereği her zaman toplumun yanında olduklarını ve pandemi sürecinde de bu bakış açısıyla hizmet verdiklerini aktaran Göktaş, "Vakıf kültürünün önemli bir temsilcisi olan Vakıf Katılım, tüm çalışanları ile parçası olduğu topluma hizmet etmeyi şiar edinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da sorumluluk aldıklarını ve ellerini taşın altına koyduklarını, bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından pandemi sürecinin ülke ekonomisine etkilerini bertaraf etmek adına açıklanan ve birçok sektöre can suyu olan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde Vakıf Katılım ailesi olarak aktif rol aldıklarını bildirdi.

"Farklı paketler uygulandı"

Göktaş, salgınla mücadele kapsamında uygulanan finans destek paketleri hakkında bilgi verirken, şunları kaydetti:

"Gerçek ve tüzel kişi işletmeler ile bireysel müşterilerimiz için farklı paketler oluşturduk. Gerçek ve tüzel kişi işletmeler için Hazine Destekli KGF kefaleti ile İşe Devam Finansman Desteği ve Çek Ödeme Destek Finansmanı ürünlerimizi devreye aldık. Bireysel müşterilerimize ise yine KGF garantörlüğünde Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı ürünümüzle yaklaşık 3,5 milyar TL finansman desteği sağladık. Pandemiden en fazla etkilenen kesimlerden olan KOBİ'lerimiz için de finansman imkanı oluşturarak başta imalat, toptan ve perakende ticaret, tarım, inşaat olmak üzere birçok sektörün yanında olduk."

"KOBİ'lere 3,3 milyar liralık destek"

İkram Göktaş, başta Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi olmak üzere hükümet tarafından çıkartılan paketlerle ve Vakıf Katılım'ın özel gayretleri ile yaklaşık 4,5 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük emek harcayarak son dönemde ekonomimize 4,5 milyar lira kaynak ayırırken, bu kaynağın 3,3 milyar TL'sini sadece KOBİ olarak tanımladığımız küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize aktardık. Bunu yaparken de temel hedefimiz ekonomideki çarkların dönmesi, ticaretin devam etmesi, imalat sanayinin, ihracatın büyümesiydi. Ancak bu desteği sağlarken bizden destek alan firmaların ülke ekonomisine katkı sunmalarını, istihdamda gerileme yolunu seçmemelerini istedik. Bunun için de her bir müşterimizle temas kurduk, bizi her zaman olduğu gibi en önemli ortakları olarak görmelerini sağlayarak kendilerine destek verdik. İstikrar ortamının sürmesinin temini için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmekten asla kaçınmadık."

Türkiye'de son dönemde durgunluk dönemine giren ve pandemi sürecinden de olumsuz etkilenen konut piyasasına da destek olduklarını aktaran Göktaş, "1 yıl ödemesiz, uzun vadeli konut finansmanı sağladık. Sahip olduğumuz dayanışma ruhu ile hem inşaat sektörüne hem de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlarımıza destek olduk. Ödeme kolaylığını önceleyen konut finansmanı ürün paketlerimizle vatandaşlarımızın konut sahibi olmaları için çaba sarf ettik. Vatandaşlarımızın hayallerinin gerçek olmasını sağlarken, cazip konut finansmanı oranlarımız ile inşaat sektörüne de can suyu olarak bu süreçte onların da nefes almasını, önlerini görmesi sağladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA