Vakıf Katılım Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı

Vakıf Katılım, vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ne dahil oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda vatandaşların gelir elde etmeleri amacıyla başlatılan proje sayesinde kuruma yatırılan altınlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.

Vakıf Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı.

Vakıf Katılım müşterileri Darphane Altın Sistemi'yle Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesaplara" yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman yeni tarihli eş değerindeki altını (çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk veya beşlik türünde) Vakıf Katılım şubelerinden çekebilecek.

İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS) sisteminde vatandaşlar, altınlarını Türkiye'nin her yerindeki yetkili kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü Vakıf Katılım hesaplarına kolayca ve güvenle aktarabilecek.

-"Yastık altında yaklaşık 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunuyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomi yönetiminin fiziki altınları finansal sisteme sokmak amacıyla başlattığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'nde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Şu anda ülke genelinde yastık altında yaklaşık 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Devreye alınan bu projeyle atıl halde bulunan altınların hem ülke ekonomisine kazandırılması hem de vatandaşın gelir elde etmesi sağlanacak." ifadelerini kullanan Göktaş, kur korumalı katılma hesapları programlarına vatandaşın yoğun ilgisinin sürdüğünü aktardı.

Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Katılım bankalarında, 60 günde yaklaşık 25 milyar TL'si Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 42 milyar TL'si de Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 67 milyar TL bakiyeye erişilmiş durumda. Hayata geçirilen Tasarruf Ekosistemi Projesi ile de kısa sürede önemli bir ivme alınacağına yürekten inanıyorum. Tüm müşterilerimizi projeye katılmaya davet ediyoruz."