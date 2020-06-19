Vakıf Katılım'a Hazine ve Stratejiden Sorumlu yeni Genel Müdür Yardımcısı
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Vakıf Katılım'a Hazine ve Stratejiden Sorumlu yeni Genel Müdür Yardımcısı

Vakıf Katılım, Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sabri Ulus'u getirdi.

Vakıf Katılım'a Hazine ve Stratejiden Sorumlu yeni Genel Müdür Yardımcısı
19.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:03

Vakıf Katılım, Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sabri Ulus'u getirdi.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezunu olan Ulus, kariyerine 1995'te Akbank TAŞ'de başladı.

İş hayatına İngiltere'de devam eden Ulus, burada sırasıyla Turkish Bank UK Ltd., HSBC Bank plc/ HSBC Amanah ve UBS AG'de görev aldı, 11 yıllık İngiltere deneyiminin ardından 2009 yılında Türkiye'ye döndü.

Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'de 2 yıl Hazine Müdürü olarak görev yapan Ulus, 2011-2014 yılları arasında Fajr Capital-Dubai'ye Direktör olarak atandı. Burada eş zamanlı olarak Bank İslam Brunei'de Hazine ve Sermaye Piyasaları Başkanlığı görevini yürüttü.

2014-2020 yılları arasında The National Commercial Bank-Suudi Arabistan'da Hazine İslami Çözümler ve İş Geliştirme Daire Başkanlığını yürüten Ulus, mayıs ayı itibarıyla Vakıf Katılım'da Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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