Vakıf Haftası'nın bu yılki teması "şefkat ve merhamet"
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Vakıf Haftası'nın bu yılki teması "şefkat ve merhamet"

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Vakıf Haftası'nın bu yıl "şefkat ve merhamet" temasıyla kutlanacağını söyledi.

Vakıf Haftası'nın bu yılki teması
15.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:16

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Vakıf Haftası'nın bu yıl "şefkat ve merhamet" temasıyla kutlanacağını söyledi.

Doğan, her yıl kutlanan Vakıf Haftası'nın yeni tip kororavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlanacağını belirtti.

Her yıl ayrı temayla kutlanan haftanın bu yıl ki temasının "şefkat ve merhamet" olduğunu aktaran Doğan, "Bu yıl haftamızı bölgemizde olan Malaya, Elazığ ve Tunceli olarak kutlayacaktık ama olmadı. İnşallah ileri ki yıllarda daha güzel kutlarız. Bu yıl bir şey yapamamanın hüznünü yaşıyoruz. Daha önce Vakıf Hafta'sında ihtiyaç sahipleri ve öğrencilerin yaralarına merhem oluyorduk. Bu yıl biraz buruk geçiyor." ifadesini kullandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Malatya, Elazığ ve Tunceli'de birçok ihtiyaç sahibinin kapısının çalmaya devam ettiklerini belirten Doğan, koronavirüs nedeniyle yardımlarda hijyen kurallarına dikkat ettiklerini kaydetti.

Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardımlar ulaştırdıklarını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Yardımlarımız devam ediyor. Biz tüm illerde ihtiyaç sahiplerinin kapısına giderek gıda yardımı yapmaktayız. Öğrencilerimize burs yardımı yapmaktayız. Her ay düzenli olarak 717 ailemize gıda kolilerimizi teslim ediyoruz. Koronavirüs sürecinde biraz daha hassas davranıyoruz. Gıda kolilerimiz a, b ve c şeklinde hazırlıyoruz. Ailelerin kişi sayısına göre gıda kolilerini belirleyip dağıtımını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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