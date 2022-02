Vakıf GYO'nun aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL'ye yükseldi

Vakıf GYO, 2021 yılı finansal sonuçlarına göre toplam aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 58 artırarak aktif büyüklüğünü 4,6 milyar TL'ye yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hakim sermayedarı Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olan VakıfBank, diğerleri ise inşaat sektöründe faaliyet gösteren TOKİ ve VakıfBank Finans Grubu Şirketleri olan Vakıf GYO, 2021 yılına ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Vakıf GYO, 2021 yılında ulaştığı 475 milyon TL net kar ile şirket tarihinin en yüksek kar rakamını da ulaşarak, gayrimenkul sektöründeki konumunu güçlendirmeyi sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, bu tablonun gururunu yaşarken, bu başarıları sürdürülebilir hale getirmenin hedef ve sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerimizde büyümeyi hedeflerken, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan bir şirket olarak, 2021 yılında da inşaat sektörünü ve istihdamı desteklemeyi sürdürdük. Bu dönemde, şirketimizin aktifleri yıllık yüzde 58'lik bir büyüme ile 4,6 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçen yıl 118 milyon olan karımız, bu yıl 4 kattan fazla artarak 475 milyon TL oldu. Böylece şirketimiz tarihinin en yüksek kar rakamına ulaşmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"3 büyük şehirde, 4 adet çok önemli gayrimenkul projesi yürütüyor"

2021 yılında 737 milyon TL satış hasılatı elde ederek, satışlar açısında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten İncehasan, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir başarılar için güçlü bir kurumsal yapı gerekir. 2020 yılında başlattığımız 'Kurumsal Gelişim Projemiz' şirket potansiyelimizi ortaya çıkardı. Sektörümüze de örnek olabilecek kurumsallaşma yolundaki bu çalışmalarımız sayesinde, sermayedarlarımızın, yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın, yani tüm paydaşlarımızın mutlu ve yüksek memnuniyet duyacağı bir şirket olma yolunda çok ciddi adımlar attık. Vakıf GYO, bugün itibarıyla 3 büyük şehirde, 4 adet çok önemli gayrimenkul projesi yürütüyor. Şu an devam eden projelerimizin toplam inşaat alanı 675 bin metrekareyi aştı. Bu projelerimiz, bugün itibarıyla arsalarıyla 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım miktarına ulaştı. Tabii ki tüm bu işler için arkamızda çok güçlü bir VakıfBank var. Desteklerini her zaman hissediyoruz. VakıfBank kültürünün bir temsilci olan şirketimizin sorumluluğu da bu oranda büyük. Türkiye'ye kazandırdığımız her yeni yatırımın örnek gösterilen, fark yaratan, referans alınacak bir değer oluşturması gerekliliğine inanıyoruz."

"Hizmet Binası ve Tesisleri projemiz yüzde 88 seviyesinde tamamlandı"

Onur İncehasan, yeni proje geliştirirken üç noktaya önem verdiklerini aktararak, devam eden ve planlanan projelerle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ataşehir'de yükselen ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz eden İstanbul Finans Merkezi içerisinde yer alan VakıfBank Hizmet Binası ve Tesisleri projemizin yapım sürecini büyük gayretle ve özenle yürütmekteyiz. 52 ve 36 katlı 2 kuleden oluşan projemizin toplam inşaat alanı 261 bin metrekare. Tamamlandığında Selçuklu mimarisi ve geleneksel değerlerimizi yansıtan sembol yapılardan biri olacağına inandığımız projemizde yüzde 88 oranında bir ilerleme seviyesine ulaştık. Nisan sonunda bu projemizi bitirmeyi hedefliyoruz.

Yeni proje geliştirirken üç noktaya önem veriyoruz. Bölgeye değer katmak, kentin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve en önemlisi de hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak. Bu anlamda İstanbul'da yapımına devam ettiğimiz Tablo Adalar projemizin bulunduğu bölgeye ekonomik ve yaşamsal olarak değer katan örnek bir proje olacak.

İstanbul Anadolu Yakası'nda, Maltepe ilçesinde yer alan, 67 bin metrekare inşaat alanına sahip projemizin fark yaratan unsurlarından biri arazisinin kullanımı ve sunduğu adalar manzarası. İnşası ve satışı devam eden, 1+1'den 5+2'e kadar değişen 316 konut, 1 sosyal tesis ve 1 kreşin yer aldığı projemizi Aralık 2023'de tamamlayacağız.

Şu anda inşaat faaliyetleri hızla devam eden 217 bin metrekare inşaat alanına sahip Cubes Ankara projemiz Ankara Çukurambar'da yer alıyor. Projemizi Temmuz 2023'de bitirmeyi planlıyoruz. Satışı devam eden, konut, ofis, home ofis ve ticari ünitelerinden oluşan projemizde toplam 916 bağımsız bölüm yer alıyor. Çok yakınında önemli bir elçilik binasının da yer alacağı Cubes Ankara projemizde, uzun süreli konaklamalarda ihtiyaç duyulan rezidans hizmetine karşılık verecek otel altyapısına uygun tasarlanan bağımsız bölümlerimiz de var. İçerisinde yer alan sosyal donatılar ve ticari üniteler ile 7/24 vakit geçirilebilecek bir proje olması ile Cubes Ankara'nın yatırım değeri her gün artıyor.

İzmir'de sakinlerine yakın Ege manzarası sunacak, avantajlı bir konuma sahip İzmir Konak projemizin inşaat faaliyetlerine de devam ediyoruz. Toplam 129 bin metrekare inşaat alanına sahip projemiz biri home ofis, diğeri konut olmak üzere toplam iki blok ve 576 bağımsız bölümden oluşuyor. 2022 yılı Nisan ayında satışa sunmayı planladığımız projemizi, 2023 yılı aralık ayında tamamlama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Gayrimenkul hep kazandıran bir yatırım"

Gayrimenkul almak için her zaman doğru zaman olduğunu, yakın gelecekte daha fazla yeşil alan vurgusu, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, yatay mimari, teknolojik ve akıllı yapı, geniş kullanım alanı temalarının daha da ön plana çıkacağını anımsatan İncehasan, "Şirket olarak, yeni projeler geliştirirken tüm bu hususları göz önüne alıyor ve en doğru projeyi hayata geçirmeye odaklanıyoruz. Şu an, İstanbul Sancaktepe'de yer alan arsamızın üzerinde geliştireceğimiz yeni bir projenin mimari tasarım aşamasını yürütüyoruz. Bunun dışında sektörde farklılaşma stratejimize bağlı, lojistik alanında gayrimenkul yatırımı yapmayı planlıyoruz. Bize güvenen, bizimle birlikte yola çıkan tüm yatırımcılarımızın yüzünü güldürmeye, ülkemize değer katan, sektöre yön veren, ufuk açacak projelere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.