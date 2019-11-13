Vakıf Emeklilik, "Yaşam Kulüpleri"ni yeniledi

13.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:40

Vakıf Emeklilik müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu "Yaşam Kulüpleri" hizmetlerinin kapsamını yeni ek hizmetlerle genişletti.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, yenilenen hizmetler kapsamında müşterilerine "göz sağlığı, ütü hizmeti, kuru temizleme, kombi ya da klima bakımı, halı ya da koltuk yıkama, hobi, akaryakıt indirimi, psikolojik destek, medikal 2. görüş, indirimli mini ya da ultra check-up" gibi ek faydalar sunan Vakıf Emeklilik, bu hizmetleri müşterilerine ücretsiz veya indirimli olarak sunuyor.

Vakıf Emeklilik Yaşam Kulüpleri üç farklı kulüpten oluşuyor. "Sağlık, Elit ve Elit Plus" adı altındaki kulüp üyelerinin hepsine sunulan yeni hizmetlerden biri olan "göz sağlığı" ile tüm Yaşam Kulüpleri üyelerini koruma altına alınıyor. Vakıf Emeklilik müşterileri, bu hizmet kapsamında anlaşmalı kurumlardan alınan göz sağlığına ilişkin tüm tetkik, tedavi ve ameliyatlar ile optik alışverişlerinde yüzde 40'a varan indirim avantajına sahip oluyor.

Benzer şekilde Yaşam Kulüpleri üyelerinin tamamı için, "Akaryakıt İndirimi" imkanı da getirildi. Bu hizmet kapsamında Vakıf Emeklilik'le anlaşmalı kurumlardan alınan benzin için yüzde 2, motorin için yüzde 4, LPG için ise yüzde 9 tutarında indirimlerden faydalanılıyor. Yine 3 farklı pakete üye olan müşterilerin tamamı, Vakıf Emeklilik'in "Hobi" ek faydasından yararlanabiliyor. Hobi hizmeti kapsamında eğitim, sanat, spor ve sosyal aktiviteler gibi seçenekler sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, Yaşam Kulüpleri dünyasını müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilediklerini belirterek, "Birçok alanda avantajlar sunan Yaşam Kulüpleri dünyasına yenilenen Vakıf Emeklilik Cep Şube üzerinden kolayca ulaşım imkanı sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin Vakıf Emeklilik'teki deneyimlerini iyileştirirken günlük ihtiyaçlarında onlara avantajlar sunarak memnuniyetlerini en üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA