Vakıf Emeklilik, Osb'lere Otomatik Bes'i Tanıttı

Vakıf Emeklilik, Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgelerinde yaptığı toplantılarla işveren ve çalışanlara Otomatik Katılım Sistemini anlattı.



Vakıf Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemini (OKS) Türkiye'nin farklı Organize Sanayi Bölgelerinde düzenlediği toplantılarla işveren ve çalışanlara tanıttı.



Gaziantep, Adana, Gebze, Tuzla Birlik, İzmir Atatürk, Kemalpaşa ve İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgeleri'nde gerçekleştirilen toplantılarda Vakıf Emeklilik Kurumsal Satış birimi, OKS ile ilgili uygulama detaylarını, çalışan ve işverene sağladığı kazanımlarını aktardı.



Vakıf Emeklilik Kurumsal Satış Birimi tarafından yapılan sunumlarda, OKS'nin tasarruf oranlarını artırmak, ürünü tabana yaymak ve bireylerin refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde de korumak gibi 3 ana amaç üzerine kurulduğu ifade edildi.



İşverenlere düşen sorumluluklar aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:



"Otomatik katılım işverene çok fazla bir yük getirmiyor. İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Halihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır. İşverenlerin sistemi doğru anlatarak çalışanları sistemde kalmaya ikna etmeleri gerek. Otomatik katılım çalışanlara önemli avantajlar sağlıyor. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki veriliyor. Cayma hakkını kullanmayarak bu süre sonrasında sistemde kalmaya devam eden çalışanlara, 1.000 TL tutarında devlet katkısı daha sağlanıyor. Ayrıca, emekliliğe hak kazanılması halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i ek devlet katkısı teşviki verilecektir."



Toplantılarda Vakıf Emeklilik'in sunduğu hizmetler de anlatıldı.



Vakıf Emeklilik'i tercih eden firmaların çalışanlarına tüm süreçlerde yardımcı olunduğu, whatsapp bilgilendirme hattı, OKS şube, bireysel internet şube, mobil aplikasyon ve Skype üzerinden online bilgi alışverişi ile uçtan uca iletişim kurarak, kişilerin Otomatik BES'in faydalarını görmelerinin sağlandığının altı çizildi.