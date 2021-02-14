Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Vakfıkebir Sivil Bando Takımı eşliğinde Kemaliye Mahallesi okullar kavşağından başlayan kortej yürüyüşü, Hükümet Konağı önünde sona erdi. Bando takımında görevli erkeklerin kasket taktıkları görüldü.

Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının da konser verdiği törende konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Vakfıkebir halkının bu onurlu günü kutlu olsun." dedi.

Balta, ilçenin 22 Temmuz 1916 yılında işgal edildiğini ifade ederek, "Türk insanının mayasında var olan hürriyet ve bağımsızlık duygusu bir kez daha kendini göstermiş. Vakfıkebir'in kahraman insanlarının direnci, cesareti birlik ve beraberliği bu sıkıntılı günleri geride bırakmamızı sağlamıştır. 14 Şubat 1918 tarihinde ilçemiz düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bizde bu inanç ve ruh oldukça ilelebet hür ve bağımsız kalacağız." dedi.

Gerek ilçede gerekse yurt genelinde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Balta, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde gördük ki biz birbirimize sıkıca kenetlenirsek her şeyin üstünden gelebiliriz. Atalarımızın bize emanet ettiği ilçemizi daha ileri taşımak için çok çalışacağız. Vakfıkebir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanlarıyla canlarıyla bu güzel coğrafyayı bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Daha nice zafer günlerini birlikte kutlama temennisiyle sizleri saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk