VakfıBank final serisinde durumu 2-0'a getirdi
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VakfıBank final serisinde durumu 2-0'a getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
VakfıBank final serisinde durumu 2-0'a getirdi

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 mağlup etmeyi başaran Vakıfbank, seride durumu 2-0'a getirdi ve kupaya 1 adım daha yaklaştı.

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Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 mağlup etmeyi başaran Vakıfbank, seride durumu 2-0'a getirdi ve kupaya 1 adım daha yaklaştı. Serinin 3. maçı 16 Nisan Cuma günü oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırladı. Serinin ilk maçını kazanan sarı-siyahlılar, ikinci maçta da 25-23, 25-19 ve 25-21'lik setlerle maçı 3-0 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçı 16 Nisan Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Sarı-siyahlı takım, bu maçı kazanması halinde ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 3-0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Vakıfbank: Kübra 4, Meliha 5, Haak 23, Michelle 15, Maja 3, Zehra 8, Ayça (L)

Fenerbahçe Opet: Kelsey 13, Dicle 2, Vargas 17, Busa 3, Eda 7, Naz 2, Aylin (L), Melis, Beliz 2

Setler: 25-23, 25-19, 25-21

Süre: 81 dakika (26, 27, 28) - İSTANBUL

VakfıBank final serisinde durumu 2-0'a getirdi
VakfıBank final serisinde durumu 2-0'a getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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