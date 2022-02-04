Vaketa deri, zihinsel engellilerin elinde tabloya dönüşüyor

Mesleki eğitim kapsamındaki deri tablo yapım kursuna katılan hafif zihinsel engelli bireyler, bir yandan ileride yapmak istedikleri işle ilgili eğitim alırken diğer yandan burada ürettikleri eserleri satarak gelir elde ediyor.

Engelli istihdamı ve girişimciliğinin artırılması amacıyla birçok çalışma yürüten Türkiye İş Kurumu ( İşkur ), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerle iş birliği yaparak düzenlediği mesleki eğitim ve rehabilitasyon kurslarıyla da engellileri yalnız bırakmıyor.

15 yaşını tamamlayan ve en az yüzde 40 engelli olanların katılabildiği kurslardan, istihdam taahhütsüz olanlarda kursiyerlere günlük 49,08 lira, istihdam taahhütlü olanlarda ise 65,44 lira cep harçlığı veriliyor.

Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, eğitici, temrin, idari, ulaşım giderleri ile yardımcı personel görevli ücretleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İŞKUR koordinasyonunda düzenlenen bu kurslardan biri de projesi Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneğince hazırlanan hafif düzeyde zihinsel engelliler için deri tablo yapımı kursu. Kursa katılan hafif zihinsel engelli 10 birey, vaketa deri üzerine önce belli şekilleri aktarıyor, daha sonra bu şekillerde belli noktaları keserek boyama yapıyor.

Bitirdikleri deri tabloları, kurs sonunda sergileyen katılımcılar, bir yandan ileride yapmak istedikleri işle ilgili eğitim alırken diğer yandan da tabloların satışından gelir elde ediyor.

"Geliri kursiyerlere paylaştırıyoruz"

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ziyattin Kara, AA muhabirine, 2019'da kurdukları dernek ile İŞKUR iş birliğinde, mesleki eğitim kapsamında bugüne kadar, "atık kağıt ve muhtelif ambalajdan aksesuar" ile "deri tablo yapımı" kurslarını düzenlediklerini söyledi.

Halihazırda 10 kişinin katıldığı deri tablo yapımı kursunun sürdüğünü aktaran Kara, geleneksel meslek grubundaki bu kursta, önce teorik bilgileri öğrenen katılımcıların daha sonra uygulama aşamasına geçtiklerini anlattı.

Üretilen eserlere ilişkin bilgi veren Kara, "Her yıl kursların ardından sergi açıyoruz. Sergide satıştan elde edilen geliri kursiyerlere paylaştırıyoruz. Onlara bir gelir sağlamış oluyoruz." dedi.

Kara şunları kaydetti:

"Bu, çok büyük bir mesleki eğitim kursu ve İŞKUR buna çok destek veriyor. Bireyler, kurs sonunda sınava girip sertifika alıyor, iş alanlarında öncelikli hale geliyor. Geçen kursumuzda istihdamını sağladığımız 3 gencimiz var ama bu sayı bizim için yeterli değil. Asıl isteğimiz, tüm gençlerin istihdama katılması, meslek sahibi olması. İşverenlerin bu anlamda daha dikkatli, duyarlı ve farkındalığı yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu gençlerin aldığı eğitimler, çok kıymetli ve bunu istihdama dönüştürmek tamamen işverenlerin elinde."

"Becerilerimle bir şeyler üretip satmak istiyorum"

Kursiyerlerden Şirin Dilan Erdoğdu, başlarda zorlandıklarını, ancak bir şeyler öğrendikçe eğlenceli vakit geçirmeye başladıklarını söyledi.

Kursa katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Erdoğdu, İŞKUR tarafından kendilerine sertifika ve günlük harçlık verildiğini aktardı.

İş hayatına dair hayallerinden bahseden Erdoğdu, "Kendime ait dükkanım olsun, becerilerimle bir şeyler üretip satayım istiyorum." dedi.

"İlerleyen zamanlarda bu kurstan öğrendiklerimle iş yapmak istiyorum"

Seyit Ahmet Kekiç de deri tablo yapım sanatını öğrenmek amacıyla buraya geldiğini geçen sene de kilim dokuma kursuna katıldığını anlattı.

Sağladığı destekten dolayı İŞKUR'a teşekkür eden Kekiç, "İlerleyen zamanlarda bu kurstan öğrendiklerimle iş yapmak istiyorum. Burada bize sertifika da veriyorlar. Onunla iş yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Kekiç, İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarından sertifika alan engelli bireyleri daha fazla istihdam etmeleri yönünde işverenlere çağrı yaptı.