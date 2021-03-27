Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi
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Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Sağlık

Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi 112 ekibi, yola devrilen ağacı kesip yoldan kaldırarak hastaya ulaştı Bartın'da Ulus ilçesinde hasta vatandaş için yola çıkan 112 ekipleri, karlı yolların yanı sıra yollara devrilen ağaçlarla da mücadele etti.

Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi

112 ekibi, yola devrilen ağacı kesip yoldan kaldırarak hastaya ulaştı

BARTIN - Bartın'da Ulus ilçesinde hasta vatandaş için yola çıkan 112 ekipleri, karlı yolların yanı sıra yollara devrilen ağaçlarla da mücadele etti.

Güneyören köyünde hasta ihbarı alan 112 ekipleri hasta vatandaşa ulaşmak için yola çıktı. Ekipler karla kaplı yolda seyir iken yola devrilen ve yolu ulaşıma kapatan ağaç engeliyle karşılaştı. Hasta vatandaşa kısa sürede ulaşmak isteyen ekipler balta ile yola devrilen ağacı kesmek için çalışmaya başladı. 112 personellerinden biri ağacı keserken diğer personellerde yolu kapatan ağaç dallarını temizledikten sonra yoluna devam eden ambulans hasta vatandaşa ulaştı. 112 ekiplerinin karla kaplı yolların yanı sıra yola devrilen ağaç engeline karşı verdikleri mücadele cep telefonu ile görüntülendi.

Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi
Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi
Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi
Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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