Vakalarının arttığı Trabzon'da karantina uygulamaları yeniden başlatılırken, il genelinde de maske... Vakalarının arttığı Trabzon'da karantina uygulamaları yeniden başlatılırken, il genelinde de maske takma zorunluluğu getirildi -Polis ekipleri şehrin kalabalık noktalarında maske denetimi yaptı Son dönemde Korona virüs vakalarının arttığı Trabzon'da çeşitli ilçe ve mahallelerde...

Vakalarının arttığı Trabzon'da karantina uygulamaları yeniden başlatılırken, il genelinde de maske takma zorunluluğu getirildi

-Polis ekipleri şehrin kalabalık noktalarında maske denetimi yaptı

TRABZON - Son dönemde Korona virüs vakalarının arttığı Trabzon'da çeşitli ilçe ve mahallelerde karantina uygulamaları yeniden başlatılırken, il genelinde de dünden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Trabzon'da son dönemde Korona virüs vakalarının artmaya başlaması ile birlikte karantina uygulamaları da yeniden uygulanmaya başlandı. Covid-19 vakalarında görülen artış dolayısıyla Araklı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nin tamamında; Çaykara ilçesinin Işıklı Mahallesi Değirmen Sokak Sultan Murat Apartmanı ile Şahinkaya Mahallesi Gülveren Sokak Küme Evleri'ndeki 6 hanede karantina uygulamasına gidildi. Yine Of ilçesinde Keler Mahallesi Sağlık Evi mevkisindeki 4 hanede karantina uygulanmasına başlanırken, dün akşam saatlerinde Trabzon Valiliği bir açıklama yaparak il genelinin tamamında maske takma zorunluluğu getirdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararının ardından bugün Trabzon'da polis ekipleri şehrin kalabalık ve işlek noktalarında yaptıkları denetimlerde maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Atatürk Alanı'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri, tıbbı maskeyi usulüne uygun takmayan vatandaşları ve banklarda sosyal mesafeye dikkat etmeden oturanları uyarırken, vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu gözlendi.

Yapılan denetimlerde bir vatandaş il dışından geldiği için maske takmadığını belirtirken polis ekipleri kendisinden en yakın eczaneden maske alıp takmasını istedi. Eczaneden aldığı maskeyi takan vatandaş yoluna devam ederken vatandaşlar yapılan denetimlerden memnun olduklarını söylediler.

Diğer taraftan polis ekipleri araçlarla vatandaşların korona virüse karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda megafonla anonslar yaptı.

Kaynak: İHA