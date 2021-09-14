Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda denetimlerini artıran jandarma ekipleri tatilcileri maske ve mesafe konusunda tek tek uyardı.

Bolu'da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda denetimlerini artıran jandarma ekipleri tatilcileri maske ve mesafe konusunda tek tek uyardı.

Bolu'da, korona virüs vakalarının son günlerde hızla artmasıyla birlikte il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimler kapsamında kentin gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsimi binlerce tatilcinin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda görevli jandarma ekipleri park girişinde vatandaşlara HES kodu kontrolü yaparak girişlerine izin verdi. Park içerisinde hem yaya olarak hem de araçlardan megafonla tatilciler maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Vatandaşlara korona virüsle mücadele ve orman yangınları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, tabiat parkı çevresine de afiş asarak farkındalık oluşmasını sağlıyor. - BOLU

Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim

Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim

Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim

Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim

Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanan kadından cinsel istismar suçlaması

Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanan kadından cinsel istismar suçlaması

 Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

 Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gülşen Beren Saat Demet Özdemir
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mahmut Özer Cengiz Ergün Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:47:56. #1.17#