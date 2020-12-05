Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim

05.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:23

Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim Her gün binlerce kişinin gezdiği Gazipaşa Caddesi sesiz kaldı Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 13 saat geride kaldı.

Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim

Her gün binlerce kişinin gezdiği Gazipaşa Caddesi sesiz kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 13 saat geride kaldı. Her gün binlerce kişinin gezdiği Gazipaşa Caddesi'nde ise sessizlik hakim oldu. Vakaların bir haftada yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta polis ekipleri kontrol noktasındaki denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde bariyer koyan ekipler burada oluşturulan kontrol noktasında caddeye girmek isteyen araçları denetledi. İzin belgelerini inceledi. Kent merkezindeki sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan da görüntülendi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın son bir haftada vakaların yüzde 50 arttığını söylediği Zonguldak'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Her gün binlerce kişinin akın ettiği 627 adımlık Gazipaşa Caddesi ise adeta sessizliğe gömüldü. Kısıtlamadan muaf kişilerin bulunduğu Gazipaşa Caddesi'nde belediye temizlik ve fen işleri ekipleri çalışma yaptı. TOKİ ihalesiyle yapılan sahil düzenleme çalışması da kısıtlamaya rağmen devam etti. Şantiyede görevli işçiler kısıtlama süresince çalışmalarını sürdürdü.

Hafta sonu vatandaşların sabah kahvaltısı, yürüyüş ve çocuklarını eğlendirdiği Kozlu Sahil yolundaki park da temizlik görevlilerine kaldı. Araç ve vatandaş yoğunluğunun olduğu Miyazaki Parkı da boş kaldı.

Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA

İlgili Haberler

Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ivana Sert İrem Derici Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sinan Gümüş Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Aralık Survivor Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:13:23. #1.15#
title