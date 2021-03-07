Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak

07.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:46

Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak Sağlık Bakanlığı verilerine göre korona virüs vakalarının yüzde 50 artış gösterdiği Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde maskesiz ve sosyal mesafesiz vatandaşlar kayak yaptı.

Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak

KASTAMONU - Sağlık Bakanlığı verilerine göre korona virüs vakalarının yüzde 50 artış gösterdiği Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde maskesiz ve sosyal mesafesiz vatandaşlar kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 5 kilometre uzunluğunda kayak pistleriyle kayakseverlerin ilgisini çeken Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde şu anda 50 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.

Vatandaşların talep gösterdiği kayak merkezi, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs tedbirlerini de unutturdu. Kayak merkezine gelen vatandaşların genel olarak maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Covid-19 vakalarının yüzde 50 artış göstermesi üzerine 'Sarı' renkten 'Turuncu' renge geçen Kastamonu'da maskesiz ve sosyal mesafesiz vatandaşların kızaklarla kaymaları bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar ise, maske takmayan şahısları uyararak maske takmalarını istedi.

Ailesiyle birlikte Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine geldiğini söyleyen Hatice Sarıgöz, "Kimse maske takmıyor. Burası çok kalabalık. Vakaların artmasına rağmen kimsenin önemsemediğini gördüm. Ben de ailemle birlikte geldim buraya gezi amaçlı ama vakalar artmamış, korona virüs yokmuş gibi davranılıyor. Sanki burada pandemi yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.

Çocuklarıyla birlikte Ilgaz Dağı'na geldiğini söyleyen Sarıgöz, "Burada çok eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Burası çok güzeldi ama yine de pandemi halen var, o yüzden biraz daha dikkat edilmesi gerekiyordu. Biraz çekindik, korktuk ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık. Maskemizi takıp sosyal mesafemize dikkat ettik" diye konuştu.

Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu'da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:51:10. #1.14#
title