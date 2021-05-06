Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te
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Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

- Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 24-30 Nisan tarihleri arasında 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te yer alıyor.

- Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 24-30 Nisan tarihleri arasında 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olan açıklanan korona virüsü risk haritasına göre 24-30 Nisan tarihleri arasında 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te yer alıyor.

Geçtiğimiz haftaya göre düşüş sağlamasına rağmen 100 binde 498,70 vaka sayısıyla Kırklareli 2'inci, 489,89 vaka sayısı ile Tekirdağ 3'üncü yer alırken 340,88 vaka sayısıyla da Edirne 18'inci oldu.

Vaka artış hızının Nisan ayında ev ziyaretleri olduğu belirlenen Trakya'da tam kapanmayla ve vatandaşların tedbirlere daha sıkı uymasıyla Mayıs ayında düşüş bekleniyor.

Aşıda Trakya önemli yol kat etti

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplamda 710 bin 360 kişi aşı yaptırırken, bu verilere göre 1 milyon 850 bin 565 nüfusu olan Trakya'daki bu 3 ilde her 3 kişiden biri kişi aşısını yaptırmış oldu.

Trakya'da en çok aşı 340 bin 921 kişi ile Tekirdağ'da uygulanırken, Edirne'de 203 bin 083, Kırklareli'nde ise 165 bin 356 yaptırdı. Ülke genelinde ise aşı olan kişi sayısı 24 milyon 356 bin 892 kişi oldu.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te
Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te
Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te
Vakaların en çok görüldüğü iller arasında Kırklareli ve Tekirdağ ilk 3'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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