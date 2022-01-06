Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti - Haberler
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Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında birinci sırada olan Kırklareli'nde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti.

KIRKLARELİ (İHA) - Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında birinci sırada olan Kırklareli'nde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Bir önceki hafta 445,63 olan vaka sayısı, 18 - 24 Aralık tarihleri arasında 468,85'e yükseldi. Bununla birlikte kenttin en işlek caddelerinde korona virüs önlemlerini hiçe sayıp maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar "pes" dedirtti.

Vakaların artış sebebinin kurallara uyulmadığını dile getiren Zait Demirtaş, "Tek çare vatandaşların tedbirlere uyması ve aşılarını olması. Ben mesela 3 tane aşı oldum, bu hafta da 4. aşımı olacağım. Vatandaşlar aşıya ve tedbirlere riayet etmesi gerekiyor ki kolay atlatalım hastalığı. Vatandaşlar genelde tedbirlere uymuyor. Bakıyorsun çoğunun maskesi yok. Boş boş gezinenler var. Biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini görüyoruz. Vaka sayılarının çıkması önemli değil, aşı vurulmazsa sıkıntı oluyor. Aşı vurulduğu zaman pek endişe olarak görmüyorum. Devletimiz diyorsa 'Biz sizin için aşı yaptık.' gidin ama yerli ama diğer aşılar fark etmiyor, aşınızı olun" dedi.

(Hüseyin Çanlı-İHA)

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti

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