Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde denetim üstüne denetim
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Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde denetim üstüne denetim

Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde denetim üstüne denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde salgın yayılımını kontrol altına almak için geçilen 'Kısmi Kapanma Dönemi'nde Vali Osman Bilgin'in yönetim ve koordinesinde kent genelinde, şehir giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürüyor.

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Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde salgın yayılımını kontrol altına almak için geçilen 'Kısmi Kapanma Dönemi'nde Vali Osman Bilgin'in yönetim ve koordinesinde kent genelinde, şehir giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürüyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Bununla birlikte 'Kısmi Kapanma Dönemi'nde kentin giriş, çıkışları ve belirlenen noktalarda dinamik denetimler yoğunlaştı.

Vali Bilgin, 'Kısmi Kapanma Dönemi'nde kentin giriş çıkış uygulama noktalarında gerçekleşen ve yoğunlaştırılmış dinamik denetimlere katıldı. Vali Bilgin, kentte seyahat eden vatandaşları korona virüs tedbirlerine yönelik rehberlik edici bilgilendirmelerde bulunarak, kurallara uyan vatandaşlara ve görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren denetim ekipleri ile güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Salgının yayılımını kontrol altına almak için denetimlerin devam ettiğini dile getiren Vali Bilgin, "Salgın yayılımını kontrol altına almak için denetimlerimiz hayatın her alanında aralıksız devam ediyor. Sizler de 112, 155, 156 numaraları ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden 'İHBARDA BULUN' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ

Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde denetim üstüne denetim
Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde denetim üstüne denetim
Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde denetim üstüne denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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