KIRKLARELİ - Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan kurallara uyun çağrısı

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Kırklareli ve Tekirdağ'da bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri gözleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23- 29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Kırklareli ve Tekirdağ'ın da yer aldığını belirtti.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta 178,04 iken söz konusu tarihlerde 160,63'e düştü.

Kırklareli'nde de vaka artışları sürerken, vatandaşların çoğunluğu Kovid-19 tedbirlerine riayet etmiyor.

Kentte birçok vatandaş maske kuralını hiçe sayıyor. Maske kullanmayan vatandaşların, maskelerini çenesinde, burnunun altında ya da kolunda taşıması dikkati çekiyor.

"Başkalarının hasta olmasına sebep olmak kul hakkıdır"

Vatandaşlardan Nuh Yılmaz, AA muhabirine, vakaların artış gösterdiği bu günlerde cadde ve sokaklarda maskesiz gezen vatandaşların sayılarının da arttığını gözlemlediğini söyledi.

Kurallara uyularak vaka sayılarının düşeceğine inandığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Genelde dışarıda insanlar maske takmıyor. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Bunlar çok önemli. Toplu olan yerlerde takılması lazım. Edişe duyuyoruz. Biz tedbirimizi iyi almalıyız ondan sonrası Allah'a kalmış.

Başkalarının hasta olmasına vesile olmak, sebep olmak kul hakkıdır. Bu da hiçbir zaman telafi edilemeyecek kadar günahtır."

Tekirdağ'da yaşayan Şaban Yıldız da Tekirdağ'ın en çok vaka artan iller arasında olmasının üzücü olduğunu belirterek, "Salgında vatandaşlar ipin uçunu saldı. Sokakta, sahilde gördüğümüz kadarıyla herkes neredeyse maskesiz dolaşıyor. İş yerlerinde maske takmayanlar var. Herkes aşıya güvenip tedbirleri ihmal ediyor. Zaten hiç aşı olmayanlarda var. bu yüzden vakaların çoğalması normal. Vatandaşlar kalabalıklara fazla girmeden tedbirlere uyarak günlük hayatlarını sürdürsün." dedi.

Kentte esnaflık yapan Hasan Bedel ise insanların salgın bitmiş gibi davranmalarına anlam veremediğini dile getirerek, "İlimizde vakaların artmasının en büyük sebebi tedbirsizlik. İnsanlar rahavete kapılmış durumda. Bizde zaman zaman rahavete kapılıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını asla ihmal etmemliyiz. Kış ayları diğer enfeksziyon hastalıkları ile birlikte