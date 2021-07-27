Vakaların arttığı Osmaniye'de Vali Yılmaz'dan tedbir ve aşı uyarısı

Vakaların arttığı Osmaniye'de Vali Yılmaz'dan tedbir ve aşı uyarısı Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 65,4 aşılama oranıyla sarı renkle gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları yükselişe geçti Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 65,4 aşılama oranıyla...

Vakaların arttığı Osmaniye'de Vali Yılmaz'dan tedbir ve aşı uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 65,4 aşılama oranıyla sarı renkle gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları yükselişe geçti

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan Covid-19 tablosunda yüzde 65,4 aşılama oranıyla sarı renkle gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları yükselişe geçti. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, korona virüse dikkat edilmediği halde tekrardan eski günlere dönüleceğini hatırlatarak mücadelenin tedbir ve aşıdan geçtiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, 3-9 Temmuz tarihleri arasında 100 binde 6,56 oranla en az vaka sayısına sahip iller arasında gösterilen Osmaniye'de son açıklanan tabloyla birlikte 100 binde 17,51 oranla vaka sayıları tekrardan yükselişe geçti. Salgınla mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşları Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte tek tek ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelede tedbir ve aşılamanın önemine dikkat çekti.

Osmaniye'de vaka sayılarında bir yükseliş olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Maalesef ilimizde de bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişi durdurmamız için, eski kötü günleri bir daha yaşamamak için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafemizi korumalıyız ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Allah korusun o yoğunluk yaşadığımız zamanları bir daha yaşamayalım. Bu virüsten kurtulmanın yolunun, tedbirlere hassasiyetle uymak ve mutlaka aşı olmak olduğunu çok iyi biliyoruz. 18 ve 18 yaş üzerindeki bütün hemşerilerimiz kendilerine en yakın sağlık birimine giderek, randevusuz aşılarını yaptırabilirler. Hepimizin sağlığı için aşılarını yaptırmalarını ısrarla istiyoruz. İnşallah Osmaniye olarak iki hafta önceki iyi durumumuza geri dönelim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya