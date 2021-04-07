Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı
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Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında kent genelinde 954 kişiye 1 milyon 633 bin 181 lira idari para cezası uygulandı Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs...

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Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında kent genelinde 954 kişiye 1 milyon 633 bin 181 lira idari para cezası uygulandı

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri kapsamında 954 kişiye toplamda 1 milyon 633 bin 181 lira idari para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı korona virüs risk haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye'de vaka artışları devam ediyor. Vaka sayılarının düşürülmesi ve bulaşın önlenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde geniş çaplı korona virüs denetimleri gerçekleştiren Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuralları ihlal eden vatandaşlara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda 19 Mart 5 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde kent merkezinde bin 625 iş yeri, 22 düğün, 4 bin 978 şahıs kontrol edilirken 72 cenaze defini ile bin 589 karantina denetimi yapıldı. İlçeler genelinde ise, 5 bin 158 iş yeri, 57 düğün, 18 bin 574 şahıs kontrol edilirken 44 cenaze defini ile 2 bin 972 karantina denetimi yapıldı. İl merkezi ile ilçe merkezinde toplamda 6 iş yerine tedbirlere uymamaktan, 365 şahsa maske takmamaktan, 494 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden, 83 şahsa sosyal mesafe ihlalinden, 6 şahsa karantina ihlalinden toplamda 954 şahsa 1 milyon 633 bin 181 lira idari para cezası uygulandı.

Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı
Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı
Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı
Vakaların arttığı Osmaniye'de korona denetimlerinde ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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