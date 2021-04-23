MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
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MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vaka oranında artış yaşanan Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz, halkı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı.

KORONAVİRÜS vaka oranında artış yaşanan Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz, halkı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı. Karadeniz, "İlimizdeki sağlık kuruluşları, gelen vakaları tedaviye kabul edebilecek durumda ama bunun olumsuzluğa gitmemesi adına uyarı yapmak durumundayız" dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentteki vaka artışına dikkat çekerek, tedbir vurgusu yaptı. Vali Karadeniz, "Son dönemde ilimizde de koronavirüs vakalarında artış sürecine girildi. İnanıyorum ki getirilen yeni kısıtlamalara, içinde bulunduğumuz 3 günlük kısıtlamaya vatandaşımız uyduğu takdirde, ramazan ayı sürecindeki kısıtlama dönemini iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Bu konuda Manisalı vatandaşlar gerek maske gerekse de diğer kurallara uyma konusunda güzel örnekler verdi. Bu örneklerin bu şekilde daha da ileri gideceğine inanıyorum. Manisa bu sorunu daha önce 2 defa başardığı gibi bu sefer de başaracaktır. İlimizdeki sağlık kuruluşları şu an gelen vakaları tedaviye kabul edebilecek durumda ama bunun olumsuzluğa gitmemesi adına bu uyarıyı yapmak durumda kaldık. Sağlık kuruluşlarında problem oluşabilecek noktaya gelmiş değiliz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca Manisa için 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı 239,69 olarak açıklanırken, 10-16 Nisan'da bu oran, 305,39'a yükselmişti.

MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI
MANİSA VAKALARIN ARTTIĞI MANİSA'DA VALİDEN 'TEDBİR' ÇAĞRISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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